Москва, , 12:55 — REGNUM По итогам 2019 года реализация новых машин сегмента Luxury в России упала на 10,2%. Об этом 23 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего же за год в стране было продано 1312 новых люксовых автомобилей, а в 2018 году дилерам удалось реализовать 1461 такое авто.

Больше всего в 2019 году было реализовано люксовых автомобилей немецкого бренда Mercedes-Benz — 480 единиц. Это составляет 36,6% от всего рынка сегмента Luxury.

На втором месте люксовые модели британского бренда Bentley. Их за прошлый год приобрели 319 российских автолюбителей. Здесь доля продаж марки в российском сегменте Luxury равна 24,3%. Тройку лидеров замыкает Rolls-Royce с результатом 192 единицы (14,6%).

Далее идут бренды: Lamborghini (142 ед.; 10,8%), Maserati (137 ед.; 10,4%), Ferrari (32 ед.; 2,5%) и Aston Martin (10 ед.; 0,8%).

Напомним, в прошлом году за первые одиннадцать месяцев на вторичном авторынке России было продано 1844 машины сегмента люкс, что на 7% больше, чем за такой же период 2018 года.

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