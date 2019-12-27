Москва, , 15:43 — REGNUM С января по ноябрь 2019 года жители России потратили на покупку автомобилей класса «люкс» 54,5 млрд рублей. Об этом 27 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Причем в ноябре в России объем выручки от покупки новых люксовых машин составил 4,8 млрд рублей, а в октябре этот показатель был равен 5,4 млрд рублей.

В ноябре в марочном рейтинге автомобилей сегмента «люкс» лидирует BMW. В стране автомобилей BMW этой категории за отчетный период было продано на общую сумму в 1,44 млрд рублей.

На второй строчке Mercedes-Benz, чья выручка с продаж в ноябре составила 1,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров бренд Rolls-Royce — 643 млн рублей с оборота люксовых машин за месяц.

На четвертом и пятом местах оказались Audi (492,5 млн рублей) и Porsche (383,8 млн рублей) соответственно.

Напомним, по итогам ноября текущего года в России было реализовано 14 757 единиц автомобилей премиум-класса. Таким образом, в последний осенний месяц 2019 года таких авто было продано на 6,4% больше, чем год назад.

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