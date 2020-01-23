Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти марки Brent закрылись 22 января в минусе на 2,86%. Снижению котировок способствовали две причины: распространение коронавируса в Китае и заявления главы МЭА, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Участники рынка следят за новостями о новом вирусе и опасаются, что он начнет быстро распространяться по другим странам. Если вирус резко разовьется, это ударит по туристическому бизнесу, а также понизит спрос на нефть и топливо.

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что он ожидает профицита нефти на рынке в первом полугодии в размере 1 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 23 января, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,46%. Цена снижается на фоне опубликованного отчета Американского института нефти. Запасы нефти за минувшую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей.

Уровень $63,60 не удержался. Теперь продавцы получили преимущество и будут толкать цену в южном направлении до $60,25 руб.

Если сегодня минэнерго США отразит в своем отчете сокращение запасов нефти в стране, то падение цен остановится. А вот надолго или нет, станет понятно по итогам дня.

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