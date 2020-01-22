Лондон, , 21:50 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь Brent опустилась ниже отметки в $63 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 22 января.

По состоянию на 21:00 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 2,54% относительно уровня открытия торгов — до $62,95 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $63 за баррель в начале декабря 2019 года.

Фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) тем временем подешевели на 2,48% — до $56,93 за баррель.

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