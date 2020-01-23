Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 22 января открылись ростом по рублевым парам. Наибольшие потери рубль понёс против фунта стерлинга. Резкое укрепление британской валюты вызвала позитивная статистика и новости по Брекситу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Последний отчет CBI Великобритании показал, что квартальный оптимизм бизнеса среди британских заводов подскочил до самого высокого уровня с апреля 2014 года: отскочил с — 37 в октябре прошлого года до — 22 в январе. Показатели улучшились в ответ на результаты декабрьских парламентских выборов в Британии.

Палата лордов британского парламента утвердила законопроект о Brexit. 31 января Великобритания покинет Евросоюз. Сейчас соглашение должен ратифицировать Европейский парламент.

Что касается пары доллар/рубль, то рубль чудом закрылся в плюсе против доллара США. Дело в том, что на валютном рынке на себя внимание отвлек британец, а мировые фондовые индексы и нефть торговались в красной зоне.

Негативная динамика была вызвана новым вирусом в Китае. Трейдеры опасаются, что вирус будет быстро распространяться за пределами Китая и ударит по путешествиям и спросу на нефтепродукты.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении глав министерств. Все министры силового блока кабинета министров, за исключением главы Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Решение президента оказало поддержку нацвалюте.

Сегодня, 23 января, нефть марки Brent торгуется в минусе на 0,43%. Основная причина снижения на нефть — это увеличение предложения и распространение короновируса в Китае.

Несмотря на налоговый период, давление на рубль сохранится. Критический уровень для рубля 62,45 руб. Снижение пары ниже 61,65 руб. запустит новую волну укрепления рубля с первой целью 61,30 руб.

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