Москва, , 12:41 — REGNUM Российская валюта 22 января продолжает корректироваться вниз. Доллар тестирует зону 61,90 руб., которая накануне ограничила путь к психологической отметке 62 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Несмотря на сохраняющееся давление, рубль оказывает сопротивление продавцам и несет более сдержанные потери, чем предполагает его перекупленность.

Вчерашнее ослабление «россиянина» было обусловлено в основном массовым бегством от рисков на сообщениях о новом вирусе в Китае. Но после заявления местных властей, которые заверили рынки в принятии превентивных мер, паника пошла на спад.

22 января на торговые площадки постепенно возвращается тяга к риску, но в атмосфере продолжает витать осторожность, что в сочетании с падением нефтяных цен давит на рубль. В этих условиях налоговые выплаты в РФ не оказывают существенной поддержки национальной валюте.

В случае пробоя уровня 62 руб., доллар может ускорить восхождение от долгосрочных минимумов. Для этого потребуется сохранение медвежьего импульса на рынке черного золота в сочетании с приличным спросом на доллар на рынке Форекс.

В этом контексте будет важна предстоящая статистика от API по запасам нефти и экономические данные из США, которые могут повлиять на общий настрой «американца».

При сохранении текущих настроений вероятность уверенного прорыва вышеупомянутой психологической отметки до конца сегодняшней сессии невелика», — полагает эксперт.

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