Москва, , 11:14 — REGNUM «Резкая» смена правительства РФ, которая могла произойти из-за медленного прогресса в выполнении национальных проектов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году, создаёт «некоторую неопределённость» относительно возможного социально-экономического курса страны. Об этом говорится в докладе кредитного агентства Moody's.

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При этом отмечается, что сделанные российским лидером и новым премьер-министром Михаилом Мишустиным заявления позволяют рассчитывать на продолжение политики предыдущего правительства.

Что касается предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию РФ, то, согласно докладу агентства, они потенциально предоставляют главе государства возможность сохранить ключевую роль в политической системе страны после окончания президентского срока в 2024 году, пишет РБК. При этом, по мнению аналитиков Moody's, пока рано судить, что «эти изменения означают для баланса сил в России».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, занимавший до этого назначения пост главы Федеральной налоговой службы. 21 января был оглашён новый состав российского правительства.