Москва, , 16:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января. Документ размещен в базе законопроектной работы.

В частности, в целях защиты государственного суверенитета законопроектом предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.