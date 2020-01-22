Армянск, Крым, , 10:41 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Армянска» за то, что он принял у подрядчика недостроенное общежитие. Об этом ИА REGNUM 22 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Обвиняемый, зная о том, что работы по муниципальному контракту на ремонт общежития в Армянске выполнены не в полном объёме, подписал акт приёмки выполненных работ, на основании которого подрядчику перечислили бюджетные средства, превышающие фактическую стоимость работ более, чем на 780 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства»).

Обвиняемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства и начальника отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя. Им вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога.

Подробности: На главного градостроителя Севастополя завели второе уголовное дело