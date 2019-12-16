Севастополь, 16 декабря 2019, 18:29 — REGNUM В Севастополе возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко. Об этом ИА REGNUM 16 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю. Также по делу проходит ещё один чиновник.
По данным следствия, застройщик при введении в эксплуатацию многоэтажного дома на проспекте Победы, 2б, допустил нарушения строительных норм. Однако госслужащие выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александру Моложавенко предъявили обвинение в превышении должностных полномочий после выявления фактов выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства здания по Фиолентовскому шоссе.
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