Москва, , 14:21 — REGNUM С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал обеспечить гражданам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сетевым ресурсам. Проект будет называться «Доступный интернет», он обусловлен тем, что интернет превратился в повседневную необходимость.

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