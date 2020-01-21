Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM В правительстве Бурятии состоялось совещание по вопросу «приватизации» названия «Байкал». Об этом написал 21 января на своей странице в «Фейсбук» член Совета Федерации от республики Вячеслав Наговицын, отметив, что в результате могут быть ограничены в действиях бурятские производители.

«Причина в том, что в конце 2019 года Роспатент зарегистрировал НМПТ (наименование места происхождения товара) «Вода природная питьевая «Байкал» глубинная» за одной из компаний», — отметил сенатор.

В Улан-Удэ рассмотрены в том числе возможные корректировки законодательства. По словам политика, это необходимо, чтобы не допустить создания искусственных барьеров для промышленников, «которые по праву должны использовать упоминание нашего священного моря при выпуске продукции, в том числе пищевой, экологически чистых продуктов». При этом он призвал не допустить присвоения названия «байкальской воды» продукции, не имеющей никакого отношения к региону.

Вячеслав Наговицын добавил, накануне эту проблему также обсуждали в Москве с участием главы республики Алексея Цыденова на заседании рабочей группы при Роспатенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об этом проблеме рассказал депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев. Он рассказал, что учредителями компании, получившей исключительное право на использование слова «Байкал» зарегистрированы на Багамских островах.

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