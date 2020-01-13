Улан-Удэ, , 15:25 — REGNUM Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев раскрыл подробности о приватизации бренда «Байкал» частной компанией. Как сообщил политик в своём видеоблоге, выяснилось, что её учредители зарегистрированы на Багамских островах.

Озеро Байкал Аркадий Зарубин

«Получается, что некие… олигархи с Багамских островов, которые сидят в офшорах с уставным капиталом 10 тысяч рублей, зарегистрировали на себя исключительные права на использование слова «Байкал», — заявил политик.

По его словам, «байкальской водой» теперь может называться только вода, произведённая в посёлке Листвянка Иркутской области, либо если на это дадут разрешение хозяева с Багамских островов. При этом ограничения коснутся не только производителей воды, но всех продуктов и услуг, которые содержат слово «Байкал» и его вариации, к примеру, «байкальский».

"То есть, если вы предполагаете самолёт «Байкал», вы имеете право назвать его только с разрешения олигархов с Багамских островов. Если в вашем городе есть аэропорт «Байкал», то тоже появляются вопросы», — отметил Николай Будуев, добавив, что озеро украли у жителей Бурятии, Иркутской области, Забайкалья и всей России.

Депутат сейчас выясняет фамилию «олигарха». По его мнению, предположительно, это довольно известный в России человек. Он рассказал также, что после первой публикации в «Фейсбук» по этой теме, о чём писало ИА REGNUM, на него полились «ушаты грязи».

«Поэтому если вдруг со мной что-то случится — наркотики подбросят, или что-то ещё произойдёт, вы понимаете, в чью сторону надо смотреть», — заключил он.

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