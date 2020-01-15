Анастасия Степанова, 15 января 2020, 07:34 — REGNUM В России набирает обороты скандал вокруг использования наименования объекта всемирного природного наследия — озера Байкал. Он начался с того, что депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев (фракция «Единая Россия») на своей странице в соцсетях рассказал об оформлении исключительных прав на товарный знак «Байкал» частной компанией, зарегистрированной в офшоре на Багамских островах. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и выяснило, что в России до этого уже было зарегистрировано около 100 товарных знаков, содержащих название Байкал. Некоторым из них почти 30 лет.
О скандале
13 января 2020 года депутат Будуев разместил в соцсетях видеоматериал, в котором рассказал, что некая частная компания зарегистрировала на себя исключительные права на использование названия «Байкал». Депутат уточнил, что фирма называется «Байкалси кампани» и принадлежит она офшору ESW Investment LTD, созданному на Багамских островах.
«Некие… олигархи с Багамских островов, которые сидят в офшорах с уставным капиталом 10 тысяч рублей, зарегистрировали на себя исключительные права на использование слова «Байкал», — заявил Будуев, уточнив, что, по его мнению, озеро украли у жителей Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и всей России, потому как теперь для использования названия нужно разрешение правообладателя.
Байкал утёк на Багамы? Депутат рассказал о приватизации названия озера
Под роликом возникло бурное обсуждение, жителей интересовало, как такое могло произойти:
Интересовались и фамилией того самого неназванного олигарха. Депутат сообщил, что выясняет её.
«Это достаточно известный человек в России», — отметил Будуев.
О товарных знаках
Сфера интеллектуальной собственности, к которой относят и товарные знаки, — довольно сложна и многогранна в силу огромного объёма подзаконных актов. Основа же закреплена в Гражданском кодексе РФ.
Для справки: товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юрлиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объёмные и другие обозначения или их комбинации.
Статья 1483 ГК РФ прямо говорит, что «не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков».
Озеро Байкал входит в Список всемирного наследия с 1996 года, то есть по букве закона оно защищено от регистрации в качестве товарного знака. Здесь возникает одна тонкость — по разрешению уполномоченных органов товарные знаки с элементами символов и названий могут зарегистрировать. К примеру, на сегодня в состав комбинированного товарного знака, который принадлежит Торговому дому «Кремлевский» управделами президента РФ, входит российский герб.
По информации из открытых источников, слово «Байкал» в разные годы присутствовало как элемент сотни товарных знаков.
При этом некоторые из них содержат просто само название озера, только написанное разным шрифтом. По ряду товарных знаков срок действия исключительного права уже истёк. Но, к примеру, товарный знак № 111 571, правообладателем которого является «Байкалси Кампани» АО «Иркутский завод розлива минеральных вод» из Шелехова, охраняется с 1993 года до 11 декабря 2021 года. При этом «все словесные и цифровые обозначения, кроме слова «Байкальская», не являются предметом самостоятельной правовой охраны».
Более того, в одном из споров, рассмотренных судом по интеллектуальным правам в сентябре 2019 года, некое ООО «Вода Байкала» отмечало, что «уже третий десяток лет использует название своего продукта, забирая воду из глубинного слоя Байкала и разливая её на берегу Байкала». Спор касался как раз товарного знака, содержащего слово «Байкал» (словесные элементы «Вода БайкалА»).
Но далеко не всем желающим удалось зарегистрировать байкальский товарный знак. Так, в 2002 году Роспатент отказал в регистрации словесного товарного знака «НАШ БАЙКАЛ» в отношении товаров 32 и услуг 43 классов. В качестве обоснования было то, что «обозначение сходно до степени смешения с официальным наименованием объекта всемирного природного наследия — озера Байкал», а «собственником объекта всемирного культурного наследия «озеро Байкал» в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия является государство». Тогда же в качестве аргумента было приведено то, что «обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно: с общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ», с товарными знаками «СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ»; «БАЙКАЛ BAIKAL»; «БАЙКАЛЬСКОЕ»; «BAIKAL»; «ВОДА БАЙКАЛА»».
Немаловажно, что, согласно постановлению правительства РФ от 7 октября 1996 года №1168, полномочия на выдачу разрешений, касающихся использования названия озера «БАЙКАЛ» в качестве товарного знака, есть только у дирекции Байкальского государственного природного биосферного заповедника.
О новом товарном знаке «Байкал»
Вернёмся к регистрации нового товарного знака и скандалу вокруг него.
Депутат на своей странице в качестве документа, на котором он основывает свои слова, разместил заявку на регистрацию товарного знака (знака обслуживания), поданную в Роспатент 14 мая 2019 года.
В заявке указано, что речь идёт о наименовании места происхождения товара — вода природная питьевая «Байкал» глубинная. Заявитель — Байкалси кампани АО «Группа компаний «Море Байкал» из посёлка Листвянка Иркутской области.
В протоколе заседания совета по качеству Роспатента от 11 июня 2019 года уточняется, что было дано поручение в связи с этой заявкой на регистрацию наименования места происхождения товара при наличии большого количества сходных до степени смешения и тождественных товарных знаков, зарегистрированных на разных производителей, проработать вопрос о возможности таковой регистрации. В конце декабря по ней было принято положительное решение.
В заявке, приведённой депутатом, указано, что речь идёт о знаке обслуживания. Знак обслуживания — это то обозначение, которое служит для индивидуализации услуг, оказываемых его правообладателем возмездно другим лицам. Данное зарегистрированное обозначение производитель использует при оказании услуг, а перечень услуг определяется объёмом исключительных прав.
То есть фактически в заявке, приведённой депутатов Будуевым, речь идёт о наименовании места происхождения товара, а не запрете всем остальным использовать слово «Байкал».
В июле 2019 года в Гражданский кодекс РФ как раз был введён новый самостоятельный объект интеллектуальных прав — «географическое указание». Для получения права на использование наименования места происхождения товара нужно, чтобы все этапы производства были на территории указанного географического объекта. Исключительное право на географическое указание действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на географическое указание, но может быть продлено неограниченное число раз.
Норму ввели после согласования с Госдумой для продвижения региональных брендов. И тот же самый депутат Будуев проголосовал «за» поправки.
Об офшорах и миллиардерах
Что касается фирмы, упоминаемой депутатом в видеоролике, — Байкалси кампани АО «Группа компаний «Море Байкал», с которого начался скандал, то её учредитель с долей 99,98% — ESW Investment LTD действительно зарегистрирован на Багамских островах в сентябре 2010 года. Второй соучредитель с мизерной долей в 0,02% — Ольга Кудрявцева из Иркутской области. Кудрявцева была руководителем ООО «Межрегиональная исследовательская компания» (специализировалась в области дизайна). Это ООО просуществовало в Иркутске семь месяцев и в марте 2007 года было ликвидировано через реорганизацию в одноимённое ЗАО.
Сама же Байкалси кампани АО «Группа компаний «Море Байкал» учреждена в путём реорганизации в форме выделения в сентябре 2010 года из ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», который с 1991 года является правообладателем товарного знака, содержащего слово «Байкальская». Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей.
Компания также является владельцем 50%-ной доли в иркутском ООО «Байкал 430», которое создано в августе 2017 года для управления холдингами. Второй совладелец — АО «Аквалайф ресурс» (Москва). «Аквалайф» — производитель воды и безалкогольных напитков в городе Черноголовка (Подмосковье) и свыше десятка лет выпускает лимонады под брендом «Напитки из Черноголовки», включая напиток «Байкал». Управляющая компания «Черноголовка» также управляет на сегодня активами не только в Московской, но и в Омской области, а также в Алтайском крае. В последнем под её управлением находится кондитерская фабрика «Алтай».
Что же касается связей с олигархом, о котором с такой таинственностью говорил депутат Будуев, то тут также нет никакого секрета. Одно время СМИ связывали владельца производителя воды Baikalsea Company — «Байкал холдинг» со структурами российского миллиардера Виктора Вексельберга, но в конце декабря 2018 года 47% доли отошли другому владельцу — компании ООО «Реам менеджмент» (владелец — Михаил Сиволдаев). Владелец оставшейся доли — иркутское АО «Байкальская глубинная».С ООО «Байкал холдинг» у Байкалси кампани связь есть через ООО «Славное море», которым она управляет. Последнее как раз принадлежит ООО «Байкал Холдинг».