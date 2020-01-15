15 января 2020 | Время чтения 8 мин

Вокруг всемирного наследия — озера Байкал — вновь развернулся скандал. Теперь речь идёт об исключительных правах на само название.

Анастасия Степанова, , 07:34 — REGNUM В России набирает обороты скандал вокруг использования наименования объекта всемирного природного наследия — озера Байкал. Он начался с того, что депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев (фракция «Единая Россия») на своей странице в соцсетях рассказал об оформлении исключительных прав на товарный знак «Байкал» частной компанией, зарегистрированной в офшоре на Багамских островах. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и выяснило, что в России до этого уже было зарегистрировано около 100 товарных знаков, содержащих название Байкал. Некоторым из них почти 30 лет.

Озеро Байкал Аркадий Зарубин

О скандале

13 января 2020 года депутат Будуев разместил в соцсетях видеоматериал, в котором рассказал, что некая частная компания зарегистрировала на себя исключительные права на использование названия «Байкал». Депутат уточнил, что фирма называется «Байкалси кампани» и принадлежит она офшору ESW Investment LTD, созданному на Багамских островах.

«Некие… олигархи с Багамских островов, которые сидят в офшорах с уставным капиталом 10 тысяч рублей, зарегистрировали на себя исключительные права на использование слова «Байкал», — заявил Будуев, уточнив, что, по его мнению, озеро украли у жителей Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и всей России, потому как теперь для использования названия нужно разрешение правообладателя.

Байкал утёк на Багамы? Депутат рассказал о приватизации названия озера

Под роликом возникло бурное обсуждение, жителей интересовало, как такое могло произойти:

«А как можно зарегистрировать исключительное право на использование географического названия?», «Что-то я не пойму, разве можно названия географические «выкупать», будь то Байкал или Новосибирск, или Москва?», «Но кто в России им дал разрешение? Байкал не принадлежит одной территории. Странно. Какой-то губернатор дал разрешение? Тогда его в суд!»

Интересовались и фамилией того самого неназванного олигарха. Депутат сообщил, что выясняет её.

«Это достаточно известный человек в России», — отметил Будуев.

О товарных знаках

Сфера интеллектуальной собственности, к которой относят и товарные знаки, — довольно сложна и многогранна в силу огромного объёма подзаконных актов. Основа же закреплена в Гражданском кодексе РФ.

Статья 1483 ГК РФ прямо говорит, что «не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков».

Озеро Байкал входит в Список всемирного наследия с 1996 года, то есть по букве закона оно защищено от регистрации в качестве товарного знака. Здесь возникает одна тонкость — по разрешению уполномоченных органов товарные знаки с элементами символов и названий могут зарегистрировать. К примеру, на сегодня в состав комбинированного товарного знака, который принадлежит Торговому дому «Кремлевский» управделами президента РФ, входит российский герб.

По информации из открытых источников, слово «Байкал» в разные годы присутствовало как элемент сотни товарных знаков.

Товарные знаки «Байкал» Принт-скрин страницы с сайта onlinepatent.ru

При этом некоторые из них содержат просто само название озера, только написанное разным шрифтом. По ряду товарных знаков срок действия исключительного права уже истёк. Но, к примеру, товарный знак № 111 571, правообладателем которого является «Байкалси Кампани» АО «Иркутский завод розлива минеральных вод» из Шелехова, охраняется с 1993 года до 11 декабря 2021 года. При этом «все словесные и цифровые обозначения, кроме слова «Байкальская», не являются предметом самостоятельной правовой охраны».

Более того, в одном из споров, рассмотренных судом по интеллектуальным правам в сентябре 2019 года, некое ООО «Вода Байкала» отмечало, что «уже третий десяток лет использует название своего продукта, забирая воду из глубинного слоя Байкала и разливая её на берегу Байкала». Спор касался как раз товарного знака, содержащего слово «Байкал» (словесные элементы «Вода БайкалА»).

Но далеко не всем желающим удалось зарегистрировать байкальский товарный знак. Так, в 2002 году Роспатент отказал в регистрации словесного товарного знака «НАШ БАЙКАЛ» в отношении товаров 32 и услуг 43 классов. В качестве обоснования было то, что «обозначение сходно до степени смешения с официальным наименованием объекта всемирного природного наследия — озера Байкал», а «собственником объекта всемирного культурного наследия «озеро Байкал» в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия является государство». Тогда же в качестве аргумента было приведено то, что «обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно: с общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ», с товарными знаками «СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ»; «БАЙКАЛ BAIKAL»; «БАЙКАЛЬСКОЕ»; «BAIKAL»; «ВОДА БАЙКАЛА»».

Немаловажно, что, согласно постановлению правительства РФ от 7 октября 1996 года №1168, полномочия на выдачу разрешений, касающихся использования названия озера «БАЙКАЛ» в качестве товарного знака, есть только у дирекции Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

О новом товарном знаке «Байкал»

Вернёмся к регистрации нового товарного знака и скандалу вокруг него.

Депутат на своей странице в качестве документа, на котором он основывает свои слова, разместил заявку на регистрацию товарного знака (знака обслуживания), поданную в Роспатент 14 мая 2019 года.

В заявке указано, что речь идёт о наименовании места происхождения товара — вода природная питьевая «Байкал» глубинная. Заявитель — Байкалси кампани АО «Группа компаний «Море Байкал» из посёлка Листвянка Иркутской области.

В протоколе заседания совета по качеству Роспатента от 11 июня 2019 года уточняется, что было дано поручение в связи с этой заявкой на регистрацию наименования места происхождения товара при наличии большого количества сходных до степени смешения и тождественных товарных знаков, зарегистрированных на разных производителей, проработать вопрос о возможности таковой регистрации. В конце декабря по ней было принято положительное решение.

В заявке, приведённой депутатом, указано, что речь идёт о знаке обслуживания. Знак обслуживания — это то обозначение, которое служит для индивидуализации услуг, оказываемых его правообладателем возмездно другим лицам. Данное зарегистрированное обозначение производитель использует при оказании услуг, а перечень услуг определяется объёмом исключительных прав.

То есть фактически в заявке, приведённой депутатов Будуевым, речь идёт о наименовании места происхождения товара, а не запрете всем остальным использовать слово «Байкал».

В июле 2019 года в Гражданский кодекс РФ как раз был введён новый самостоятельный объект интеллектуальных прав — «географическое указание». Для получения права на использование наименования места происхождения товара нужно, чтобы все этапы производства были на территории указанного географического объекта. Исключительное право на географическое указание действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на географическое указание, но может быть продлено неограниченное число раз.

Норму ввели после согласования с Госдумой для продвижения региональных брендов. И тот же самый депутат Будуев проголосовал «за» поправки.

Об офшорах и миллиардерах

Что касается фирмы, упоминаемой депутатом в видеоролике, — Байкалси кампани АО «Группа компаний «Море Байкал», с которого начался скандал, то её учредитель с долей 99,98% — ESW Investment LTD действительно зарегистрирован на Багамских островах в сентябре 2010 года. Второй соучредитель с мизерной долей в 0,02% — Ольга Кудрявцева из Иркутской области. Кудрявцева была руководителем ООО «Межрегиональная исследовательская компания» (специализировалась в области дизайна). Это ООО просуществовало в Иркутске семь месяцев и в марте 2007 года было ликвидировано через реорганизацию в одноимённое ЗАО.

Сама же Байкалси кампани АО «Группа компаний «Море Байкал» учреждена в путём реорганизации в форме выделения в сентябре 2010 года из ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», который с 1991 года является правообладателем товарного знака, содержащего слово «Байкальская». Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей.

Компания также является владельцем 50%-ной доли в иркутском ООО «Байкал 430», которое создано в августе 2017 года для управления холдингами. Второй совладелец — АО «Аквалайф ресурс» (Москва). «Аквалайф» — производитель воды и безалкогольных напитков в городе Черноголовка (Подмосковье) и свыше десятка лет выпускает лимонады под брендом «Напитки из Черноголовки», включая напиток «Байкал». Управляющая компания «Черноголовка» также управляет на сегодня активами не только в Московской, но и в Омской области, а также в Алтайском крае. В последнем под её управлением находится кондитерская фабрика «Алтай».

Что же касается связей с олигархом, о котором с такой таинственностью говорил депутат Будуев, то тут также нет никакого секрета. Одно время СМИ связывали владельца производителя воды Baikalsea Company — «Байкал холдинг» со структурами российского миллиардера Виктора Вексельберга, но в конце декабря 2018 года 47% доли отошли другому владельцу — компании ООО «Реам менеджмент» (владелец — Михаил Сиволдаев). Владелец оставшейся доли — иркутское АО «Байкальская глубинная».С ООО «Байкал холдинг» у Байкалси кампани связь есть через ООО «Славное море», которым она управляет. Последнее как раз принадлежит ООО «Байкал Холдинг».

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