Хабаровск, , 09:02 — REGNUM Потеря работы, а с ней и средств к существованию, ожидает в 2020 году 9 775 работников лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. С учётом членов их семей без средств к существованию останутся 29 325 жителей отдалённых северных районов Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в некоммерческой ассоциации «Дальэкспортлес».

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«Дальэкспортлес» проведёт в Хабаровске совещание, на которое будут вынесены вопросы катастрофического состояния лесной отрасли региона и Дальнего Востока в целом. Помимо Хабаровского края, прямые потери рабочих мест в лесной отрасли прогнозируются в Приморском крае — 4 815 человек, в Амурской области — 2 279 человек, в Еврейской АО — 907 человек. Это — не считая членов семей лесозаготовителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае одно за другим банкротятся лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, крупнейшие в отрасли. Работу уже потеряли тысячи человек, но процесс продолжается. При этом почти в каждом посёлке вдоль БАМа по сведениям экспертов, работают полулегальные китайские лесопилки, русских на работу они не берут, налогов платят по минимуму.