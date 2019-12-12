Хабаровск, , 07:20 — REGNUM Ещё один проект в сфере глубокой переработки древесины может быть лишён статуса приоритетного, с последующим изъятием у предприятия льгот и преференций. Компания «Леспром-ДВ» планировала создать крупный лесоперерабатывающий комплекс, но сорвала сроки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представитель регионального министерства промышленности Михаил Толстых в ходе брифинга рассказал, что предприятие ООО «Леспром-ДВ» получило лесные участки без аукциона, пользовалось льготами, но не выполнило своих обязательств. Представители компании считают все обвинения несправедливыми.

Проект ООО «Леспром-ДВ» был включен Минпромторгом России в перечень приоритетных в марте 2017 года. Компания обязалась построить в районе им. Лазо Хабаровского края мощности по производству топливных пеллет, лущеного шпона, пиломатериалов, создать сушильный комплекс, построить лесовозные дороги.

Основные деньги в реализацию проекта вкладывала китайская компания. Благодаря статуса приоритетного проекта «Леспром-ДВ» без аукциона получила лесные участки в 62 кубометров. Стоимость аренды лесосеки для компании снизили на 50%.

В апреле 2019 года представители правительства края провели проверку и увидели, что мощности по производству лесоматериалов, сушильный комплекс — не достроены, отставание составило более года от графика. Компании тогда дали 6 месяцев на исправление ситуации. Но, как утверждают краевые власти, ситуацию она не исправила. В ноябре провели ещё одну проверку — почти без перемен.

К тому же, деятельность компании была в ноябре приостановлена по решению суда — за нарушение миграционного законодательства. 25 рабочих из КНР работали незаконно. 6 — вообще нарушили правила пребывания в РФ.

Представитель ООО «Леспром-ДВ» не согласен с обвинениями. Он утверждает, что блок сушильных камер был введён в эксплуатацию осенью. Просто комиссия приехала как раз в тот момент, когда компания не работала, по решению суда. Утверждает представитель «Леспром-ДВ» и что цеха по производству шпона тоже открыты, а компания уже способна выпускать продукции в полтора раза больше, чем заложено в проекте.

Вне рамок приоритетного проекта предприятие выпускает деревянные палочки для еды, для китайского рынка.

Краевые власти отправили документы в Минпромторг России. Лишится ли очередное лесопромышленное предприятие края статуса приоритетного проекта — решат в федеральном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, статуса «приоритетный проект» было лишено крупное предприятие «Азия Лес». За этим последовало возбуждение уголовного дела в связи с коррупцией и махинациями с лесным фондом. Сейчас в отношении «Азия Лес» введено внешнее наблюдение, Арбитражный суд принял такое решение по заявлению ВЭБ. Без работы может остаться почти всё трудоспособное население отдалённого Солнечного района. Ранее был обанкрочен ещё один лесопромышленный гигант — «Аркаим». Без работы остались более 2000 рабочих.