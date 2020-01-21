Нижний Новгород, , 03:55 — REGNUM Компания, ставшая фигурантом скандала с поставкой топлива для муниципального автоперевозчика, обратилась в нижегородский арбитраж с иском о собственном банкротстве. В базе суда появилось заявление от ООО «Нефтьсервис-НН», но ранее с такими же требованиями выступала налоговая служба и частное лицо. Первый иск о банкротстве компании-поставщика автомобильного топлива начнут рассматривать 22 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело началось в декабре 2016 года, когда мэрия Нижнего Новгород провела тендер на отбор поставщика топлива для муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). С ООО «Нефтьсервис-НН», как с победителем, был заключён контракт, но спустя несколько дней исполнитель обратился в НПАТ, заявив, что, указывая цену за литр топлива, ошибся. Поставщик предложил внести коррективы, что привело к удорожанию литра дизельного топлива с 32 до 36 рублей. Позднее власти оспорили это дополнительное соглашение, котороое привело к дополнительным тратам на свыше 17,4 млн рублей. Поставщик оспаривает признание недействительным дополнительного соглашения. Жалобу арбитраж Волго-Вятского округа рассмотрит 3 февраля 2020 года.

В августе 2019 года СУ СК РФ по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту поставки НПАТ некачественного топлива, которое привело к поломкам техники. Ущерб по этому делу оценили почти в 200 млн рублей.

Дизельный скандал в Нижнем Новгороде получил неожиданное продолжение

Первым банкротства ООО «Нефтьсервис-НН» в сентябре 2019 года потребовало физлицо, перед которым долг составил почти 340 тыс. рублей. Позднее к заявителю с подобным же иском присоединилась ИФНС Канавинского района Нижнего Новгорода, чьи претензии приняли лишь в декабре 2019 года, но ещё не рассмотрели.

15 января 2020 года сам фигурант скандала обратился в суд с иском о собственном банкротстве, заявив в качестве обоснования невозможность рассчитаться с 2,063 млн рублей долга. Заявление принято как вступление в уже рассматриваемое дело.