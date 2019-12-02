Нижний Новгород, , 08:01 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил банкротный иск от ФНС России к ООО «Нефтьсервис-НН» — фигуранту крупного скандала, связанного с поставкой дизельного топлива для муниципального автоперевозчика, который закончился возбуждением уголовного дела. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 29 ноября 2019 года, сумма претензий налоговой службы — 2 170 943,88 рубля.

Напомним, в декабре 2016 года властями Нижнего Новгорода был проведён тендер на отбор поставщика топлива для старейшего перевозчика города — муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Победителем было признано ООО «Нефтьсервис-НН», с которым НПАТ и заключил соглашение. Поставщик спустя некоторое время попросил внести критичное изменение в контракт, отметив, что ошибся, указав цену топлива 32 рубля за литр. В новой редакции речь шла о 36 рублях за литр. В 2018 году мэрия, с которой эти изменения не согласовали, обратилась в суд, который признал дополнительное соглашение недействительным. В августе 2019 года вердикт суда устоялся в вышестоящих инстанциях. 18 ноября 2019 года нижегородский арбитраж по требованию НПАТ наложил обеспечительные меры на перевод средств ООО в рамках сводного исполнительного производства другому должнику компании. Из этого дела стало известно, что ООО до сих пор не возместило НПАТ более 17,446 млн рублей — последствия признания дополнительного соглашения недействительным.

В конце августа 2019 года также стало известно, что по факту поставки НПАТ некачественного дизельного топлива возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Некачественное топливо, по данным следствия, стало причиной поломки пассажирских автобусов. Ущерб оценили почти в 194 млн рублей. Расследование дела ещё продолжается.

Скандал с дизтопливом для нижегородского перевозчика стал уголовным делом