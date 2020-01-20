Москва, , 08:36 — REGNUM Доходы премьер-министра РФ Михаила Мишустина являются, главным образом, результатом инвестирования денег, которые он заработал до 2010 года в бизнесе. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Так, в 2018 году доход Мишустина составил 19 млн рублей, а в 2017 году — 19,3 млн рублей. Доход его супруги Владлены составил 47,7 млн и 68,5 млн рублей соответственно.

Мишустин имел определённое состояние уже к 1998 году, когда он стал советником, а потом и заместителем главы налоговой службы. Доход ему принёс «Международный компьютерный клуб», структура, благодаря которой в стране появился рынок вычислительной техники.

В 2008 году Мишустин покинул государственную службу и возглавил «Объединенную финансовую группу» (UFG), управлявшую весьма крупными инвестициями. Помимо зарплаты он получал бонусы от сделок.

В 2010 году, возвращаясь на госслужбу, Мишустин передал активы жене, позже они были проданы. Таким образом, семья Мишустина владеет активами в сотни миллионов рублей, которые были заработаны, в основном, в UFG и вложены в депозиты.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин возглавил российское правительство 16 января 2020 года. Ранее он возглавлял Федеральную налоговую службу.

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