Магадан, Магаданская область, , 08:12 — REGNUM В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Магаданской области в 2020 году откроют четыре ФАПа.

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Власти Колымы закупают современное медоборудование, мобильные комплексы с диагностической аппаратурой для оказания квалифицированной помощи жителям в отдалённых, труднодоступных посёлках.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поликлинике №1 уже открыли Центр организации первичной медико-санитарной помощи», есть изменения в лучшую сторону и в оказании медицинской помощи детям.

Правительство Колымы одно из первых из субъектов РФ подготовило проект программы модернизации первичного звена здравоохранения и в начале января его отправили в Минздрав РФ.

«В 2019 году подготовили помещения в местной школе в селе Гижига Северо-Эвенского городского округа для размещения ФАПа. В 2020 году предусмотрено создание трёх фельдшерско-акушерских пунктов — в селах Балаганное, Верхний Парень и поселке Омчак. Бюджету выделено на ФАПы 15,62 млн рублей», — пишет КОЛЫМА-ИНФОРМ.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году в Удмуртии сформируют функционирующую систему оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе с привлечением средств, заложенных в проекте «Здравоохранение».