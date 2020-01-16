Ижевск, , 19:16 — REGNUM К 2024 году в Удмуртии должна сформироваться цельная, функционирующая система оказания первичной медико-санитарной помощи. В том числе за счет средств, заложенных в национальном проекте «Здравоохранение», заявил глава республики Александр Бречалов, комментируя тезис послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию о концентрации усилий на первичном звене здравоохранения, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В 2020 году в республике планируется построить 88 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), по 54 объектам сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации. Проекты 25 пунктов будут готовы уже в апреле.

Также Бречалов подчеркнул, что сверхзадача, поставленная на 2020 год — закрыть медицинские вакансии минимум на 70%. В настоящее время республике не хватает около 250 врачей.

Для выполнения этой задачи предпринимается ряд мер: выделение жилплощади, дополнительные выплаты, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября прошлого года Удмуртия была названа в числе регионов, которые рискуют провалить план по созданию ЦАОП (Центров амбулаторной онкологической помощи). Создание ЦАОП позволит приблизить лечение к пациентам. В каждом округе будет несколько таких центров со специалистами и оборудованием, обслуживающих 50 тыс. человек.

Позднее власти обещали, что до конца 2019 года в республике откроются семь ЦАОП, как и было запланировано.