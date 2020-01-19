Лондон, , 08:10 — REGNUM Правительство Великобритании примет положительное решение о допуске китайской компании Huawei к строительству инфраструктуры сетей мобильной связи пятого поколения (5G), заявил Лайалл Грант, который был советником по безопасности премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Великобритании рассматривает вопрос о возможности использования китайского телекоммуникационного оборудования при строительстве сетей 5G. Против этого выступает правительство США, заявляя, что китайские телекоммуникационные компании связаны с правительством КНР.

Грант отметил, что компания Huawei предоставляет более продвинутые технологии, чем другие поставщики телекоммуникационного оборудования.

«Разведслужбы выражают уверенность в том, что они могут в достаточной степени смягчить любую потенциальную угрозу безопасности, чтобы позволить Huawei продолжать предоставлять как минимум непрофильное телекоммуникационное оборудование для развертывания 5G. Правительство разработало механизм надзора, который, как они уверены, сработает», — заявил Грант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года помощника президента США Роберт О'Брайен заявил, что одобрение британским правительством сотрудничества с Huawei нанесет урон национальной безопасности Великобритании.