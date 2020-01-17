Ашхабад, , 19:15 — REGNUM «Туркменские авиалинии» могут продлить период отказа от полетов над территорией Ирана до 20 февраля 2020 года, передает «Гундогар» со ссылкой на информацию источника в правительстве Туркмении.

Ранее туркменский национальный авиаперевозчик уже приостановил выполнение авиарейсов «Ашхабад — Абу-Даби» и «Ашхабад — Дубай» из-за ситуации со сбитым в небе над Ираном пассажирским «Боингом», принадлежавшим украинской авиакомпании.

Между тем, как отмечает издание, туркменская оппозиция считает, что отмена регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты произошла по причине нежелания властей Туркмении выпускать граждан за рубеж, а обеспечение безопасности полетов на фоне политического кризиса и военного конфликта между США и Ираном — является только предлогом для этого.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 8 января 2020 года украинский пассажирский авиалайнер «Boeing 737» был сбит средствами ПВО Исламской Республики. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Официальный Тегеран признал свою вину в произошедшем, назвав случившееся трагической ошибкой.

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