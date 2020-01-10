Ашхабад, , 13:31 — REGNUM Агентство «Туркменховаеллары» ввело временный запрет на использование воздушного пространства Ирана для туркменских перевозчиков с целью обеспечения безопасности пассажиров, сообщает 10 января издание Orient.

Соответствующее решение было принято на заседании совета безопасности агентства «Туркменховаеллары». Запрет распространяется на транзитные рейсы и на прямые маршруты в Иран.

В связи с этим с 10 января временно приостановлено выполнение рейсов по маршруту Ашхабад — Абу-Даби и с 13 января Ашхабад — Дубай. Кроме того, со 2 февраля 2020 года «Туркменские авиалинии» запустят два новых рейса в Джидду и Куала-Лумпур.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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