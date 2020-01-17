Москва, , 15:59 — REGNUM Рынок энергоносителей 17 января сокращает до минимума накопленные с начала недели потери, закрепившись выше $65 по нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Технически при сохранении сложившегося положения вещей это создает предпосылки для продолжения как минимум отскока к $66−67, в противном случае рынок вновь столкнется с угрозой возвращения в ценовой коридор $61−65. Инициатива переходит к покупателям на фоне продолжения укрепления риск-аппетитов после подписания США и Китаем первой фазы торгового соглашения и растущей военной премии после очередных воинственных комментариев из Ирана, авторство которых на этот раз принадлежит духовному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи.

Ранее власти Ирана предупредили о том, что дислоцированные в Ираке военнослужащие США и Европы не находятся в безопасности, а сам Тегеран обогащает больше урана, чем до сделки 2015 года, что вызовет серьезное раздражение в Израиле и в США.

Рынок смог «переварить» довольно пессимистичный характер свежего отчета от Международного энергетического агентства, которое прочит переизбыток нефтяных поставок из-за активного роста добычи в странах, не примкнувших к соглашению ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, даже при условии продления его сроков на весь 2020 год (пока оно действует до конца I кв. 2020 г.).

В то же время обнадеживающим моментом сегодня стала статистика по промпроизводству в Китае, которая позволяет рассчитывать на сохранение ежегодных темпов роста второй экономики мира на уровне в 6% как следствие роста спроса на энергоносители, который за прошлый год вырос на 7,6% до рекордных 13,04 млн баррелей», — пояснил эксперт.

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