Москва, , 12:55 — REGNUM Игрокам на понижение нефтяного рынка, которым удалось подловить для продажи в начале января избыточно высокие цены, пока не удаётся продавить рынок по нефти марки Brent глубже $64, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Самая успешная пока попытка атаки на этот уровень пока была предпринята вечером 16 января, когда котировки ненадолго проваливались в моменте до $63,55, но разогнавшееся движение тут же развернули наверх вышедшие данные от минэнерго США об уменьшении сырой нефти запасов на 2,5 млн баррелей.

Впрочем, неожиданно большой прирост объёмов по бензину сразу на 6,7 млн баррелей и по дистиллятам на 8,1 млн баррелей пока фундаментально ограничили возможности подъёма котировок. Так что любые возможные всплески цен с выходом в коридор от $65 до $66, если они в течение сегодняшнего дня вообще последуют, рынок будет, вероятнее всего, настроен продавать.

Ведь слишком у многих жива в памяти сентябрьская ситуация, когда нисходящее давление на цены не только быстро подавило резкий всплеск к $70 после атаки дронов на саудовские месторождение, но и дожало Brent тогда в итоге до $56 за баррель.

Сейчас подобный резко «медвежий» сценарий запустить гораздо труднее, так как нефть намного лучше поддержана с тех пор декабрьскими ограничениями по добыче со стороны стран-экспортёров и одновременно лучшими ожиданиями по объёмам мирового спроса после заключения «фазы один» торговой сделки США-Китай.

Но заинтересованные в максимальной прибыли продавцы наверняка постараются 17 января либо до конца следующей недели использовать по максимуму хотя бы имеющиеся у них на этом недолгом временном промежутке возможности продвинуть цены ниже — возможно, в район $61−62 за баррель, пока этому ещё способен помочь спад напряжённости в ближневосточном регионе», — пояснил эксперт.

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