Самара, 17 января 2020, 08:11 — REGNUM Арбитраж Самарской области 20 января 2020 года рассмотрит многомиллионные претензии к генпроектировщику нижегородского гидроузла стоимостью свыше 43 млрд рублей — ООО «Техтрансстрой» (Самара). Пока неизвестно, касается ли иск данного проекта, но заказчик — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» проходит в споре третьим лицом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Истцом в деле выступает московское ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», подавшее иск 20 ноября 2019 года.
Общая сумма заявленных претензий — 11 194 492,04 рубля.
Напомним, в качестве решения проблемы с судоходством из-за обмеления Волги и в качестве альтернативы повышению уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки (с 63 до 68 метра) власти Нижегородской области предложили строить низконапорный гидроузел. Данный вопрос затронет интересы ещё двух регионов — Марий Эл и Чувашии. Планы по строительству дорогостоящего гидрообъекта вызвали протест населения, опасающегося затопления существенных площадей, включая кладбища, что может нанести урон экологической обстановке.
На конец декабря 2019 года проект так и не был согласован. Нижегородское правительство и Минтранс страны не представили в федеральное правительство согласованные предложения по проекту, вопреки поручению Дмитрия Медведева.
Нижегородский гидроузел: проект обернулся штрафом за нарушение госконтракта
Генпроектировщик проекта и заказчик уже судились между собой из-за долгов по госконтракту.