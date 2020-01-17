Самара, , 08:11 — REGNUM Арбитраж Самарской области 20 января 2020 года рассмотрит многомиллионные претензии к генпроектировщику нижегородского гидроузла стоимостью свыше 43 млрд рублей — ООО «Техтрансстрой» (Самара). Пока неизвестно, касается ли иск данного проекта, но заказчик — ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» проходит в споре третьим лицом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает московское ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», подавшее иск 20 ноября 2019 года.

«Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика 8 619 035 рублей 70 коп., в том числе долга 7 773 601 рубля 47 коп. и штраф (пени) 2 083 325 рублей 19 коп. по договору №119, 845 434 рубля 23 коп. долга и штраф (пени) 492 131 рубль 15 коп. по договору №121, а также штраф (пени) за период с 14.11.2019 года до момента фактического исполнения обязательства», — отмечается в материалах суда.

Общая сумма заявленных претензий — 11 194 492,04 рубля.

Напомним, в качестве решения проблемы с судоходством из-за обмеления Волги и в качестве альтернативы повышению уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки (с 63 до 68 метра) власти Нижегородской области предложили строить низконапорный гидроузел. Данный вопрос затронет интересы ещё двух регионов — Марий Эл и Чувашии. Планы по строительству дорогостоящего гидрообъекта вызвали протест населения, опасающегося затопления существенных площадей, включая кладбища, что может нанести урон экологической обстановке.

На конец декабря 2019 года проект так и не был согласован. Нижегородское правительство и Минтранс страны не представили в федеральное правительство согласованные предложения по проекту, вопреки поручению Дмитрия Медведева.

Нижегородский гидроузел: проект обернулся штрафом за нарушение госконтракта

Генпроектировщик проекта и заказчик уже судились между собой из-за долгов по госконтракту.