Нижний Новгород, , 10:28 — REGNUM Генеральный проектировщик низконапорного гидроузла в Нижегородской области по решению суда должен будет заплатить штраф за нарушение условий государственного контракта. Сумма штрафа судом снижена с 28,7 млн рублей до 4,8 млн рублей. Решение московского арбитража до 1 декабря 2019 года ещё может быть обжаловано, пока же ответчик — ООО «Техтрансстрой» (Самара) с апелляционной жалобой не обращался, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Контракт на проектирование гидроузла был подписан с компанией из Самары в мае 2017 года. Заказчик — ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» выступило в деле истцом.

«Согласно п. 6.4.3. контракта генпроектировщик обязан в течение семи рабочих дней с даты подписания контракта разработать и предоставить укрупнённый график производства работ с указанием основных видов работ и сроков их выполнения», — отмечается в материалах дела и уточняется, что «в установленный контрактом срок график не поступил», что и стало основанием для претензии и последующего иска.

В материалах суда также сообщается, что после получения претензии проектировщик выплатил всего 77,5 тыс. рублей штрафа вместо запрошенных 4,812 млн рублей. Истец предъявил ответчику требование об уплате штрафа за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе «за нарушение установленного контрактом срока сдачи документов, подтверждающих фактически выполненные работы» за июнь, сентябрь, октябрь 2017 года, за январь, февраль 2018 года.

«Согласно расчёту истца, общая сумма штрафов, выставленных за каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, составляет 24 062 500 рублей», — отмечается в материалах дела и уточняется, что с учётом прошлых обязательств общая сумма, заявленная к взысканию, составила 28 751 685 рублей.

Суд снизил сумму требований, но в целом иск удовлетворил.

Третьим лицом в деле выступает Росморречфлот.

Также ранее проектировщик взыскал с госзаказчика 54 млн рублей по этому же проекту.

Напомним, проект низконапорного гидроузла был предложен нижегородскими властями как альтернатива подъёму Чебоксарского водохранилища до проектной отметки в 68 метров. Гидроузел стоимостью 43 млрд рублей назвали единственным выходом для решения проблемы с судоходством на участке Волги. Проект вызвал массовый протест населения, так как, по мнению активистов и экспертов, грозил экологии и затоплением ряду территорий. В качестве альтернативы предлагалось создание третьего шлюза — выше двух действующих.

Проблема с уровнем воды и необходимостью нормировать судоходство затрагивает интересы ещё двух регионов, помимо области, — Чувашии и Марий Эл.

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