Москва, , 21:46 — REGNUM Правительство Нижегородской области и Минтранс РФ не представили в правительство РФ согласованные предложения по проекту строительства нижегородского низконапорного гидроузла, вопреки поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, который установил срок для этого до 15 декабря.

По словам замминистра транспорта России Николая Цветкова, указанные органы расходятся в оценке текущего состояния Балахны.

«Их утверждение (Нижегородской области), что текущее состояние Балахны, ряда других близлежащих территорий является вполне экологически благополучным, а экологические напасти следует ожидать только от будущего гидроузла и создания сезонного водохранилища», — цитирует замминистра «Коммерсантъ».

При этом Цветков отметил, что на основании проведённых исследований был сделан вывод: в Балахне и близлежащих территориях экологическая ситуация неблагополучная, подтоплено больше 50% территорий города, дренажная система фактически не функционирует. Только для приведения территорий Балахны в нормативное состояние потребуется 15 млрд рублей. При этом на эти мероприятия невозможно тратить деньги, которые пойдут на строительство, а в бюджете проекта на эти цели предусмотрено 3,1 млрд рублей. Минтранс даже готов дополнительно выделить за счет экономии 1,5 млрд рублей, но не в рамках этого проекта.

Минтранс и аналитический центр при правительстве РФ считают, что накопленные экологические проблемы необходимо вынести в отдельную региональную программу, разрабатывать которую должно правительство области. Для получения федерального финансирования область должна обратиться за поддержкой в рамках нацпроекта «Экология», федеральной целевой программы «Оздоровление Волжского бассейна» и других.

Но также Минтранс не устраивает и альтернативный вариант сохранения судоходства на Волге, предложенный институтом системы «РусГидро» — ВНИИГ им. Веденеева, строительство третьей нитки Городецких шлюзов. Это исследование считается сделанным наспех, без опоры на масштабные исследования, выводы специалистов — голословными.

В правительстве Нижегородской области же заявили, что «сейчас проводится работа» по рассмотрению альтернативных вариантов обеспечения судоходства на участке от Городца до Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно, что обсуждается проект строительства низконапорного гидроузла на Волге. Тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что это «единственный вариант возобновления судоходства на Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород».

Нижегородские власти заявляли, что строительство низконапорного гидроузла планируется начать «уже в 2019 году» в рамках федеральной адресной программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Названа предварительная стоимость — более 43 млрд рублей.

При этом проект вызывает неоднозначную реакцию местных жителей, а также провоцирует различные мнения в экспертном сообществе.

В частности, руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян считает, что в случае, если нижегородский низконапорный гидроузел не будет построен, а Чебоксарский гидроузел так и останется в незавершенном виде, может произойти катастрофа, последствия которой будут более серьезными, чем в Красноярском крае.

В Роспотребнадзоре Балахны ранее пришли к выводу, что строительство низконапорного гидроузла на Волге может привести к значительному ухудшению санитарно-эпидемической ситуации.

Спор вокруг проекта, затрагивающего интересы трёх регионов — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, идёт уже несколько месяцев. Нижегородцы протестуют против проекта гидроузла, опасаясь затопления, ухудшения экологической обстановки и снижения качества питьевой воды. Тем временем подрядчик из Самары, ООО «Техтрансстрой», через суд потребовал с заказчика — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» почти 68 млн рублей долга и неустойку. В июле Росморречфлот должен был направить в Главгосэкспертизу (ГГЭ) проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Однако отправку документов ни в одном из ведомств не подтвердили.

Летом сообщалось, что 12,6 млрд рублей, которые планировалось направить на строительство гидроузлов на Волге и Дону, перенаправят на мероприятия проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но это не означает отмены проектов, а лишь перераспределение средств с возвратом позднее.