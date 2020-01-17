Москва, , 08:11 — REGNUM Сборку внедорожника Chevrolet Niva могут перенести на третью нитку главного конвейера предприятия «АвтоВАЗ». Об этом со ссылкой на независимые источники сообщает интернет-портал Drom.ru.

Сообщается, что сборку модели перенесут на третью нитку главного конвейера «АвтоВАЗа», правда, не так скоро — в 2021 году. Перенос будет связан с изготовлением рестайлингового вседорожника с элементами фирменного Х-образного стиля.

Третью нитку конвейера модернизировали ещё в 2014—2015 годах. На данный момент она соответствует всем стандартам AIMS альянса Renault — Nissan. Таким образом, на ней можно изготавливать почти любые модели. На ней было выпущено около 40 тыс. моделей марки, что соответствует около 20% мощности.

Ожидается, что после переезда Chevrolet Niva на третью линию «АвтоВАЗа», на площадку «GM-АвтоВАЗа» переедет московское предприятие «Рено Россия».

Напомним, в конце прошлого года «АвтоВАЗ» выкупил 50% акций СП General Motors. Таким образом, «General Motors — АвтоВАЗ» станет на 100% аффилированной компанией группы «АвтоВАЗ». В связи с этим модели Chevrolet Niva в скором времени будут выпускаться под маркой Lada.

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