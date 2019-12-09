Тольятти, Самарская область, , 18:32 — REGNUM Автомобили Chevrolet Niva будут в скором времени выпускаться под брендом LADA, сообщили 9 декабря в пресс-службе АвтоВАЗа.

Уточняется, что АвтоВАЗ подписал договор о выкупе половины акций совместного предприятия (СП) General Motors — АвтоВАЗ у General Motors. В результате General Motors — АвтоВАЗ станет на сто процентов аффилированной компанией группы АвтоВАЗ.

«В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи LADA», — сообщили в российской компании.

Уточняется, что эти перемены не отразятся на работе сотрудников компаний. В течение переходного периода останутся неизменными действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA.

В компании уточнили, что со временем General Motors — АвтоВАЗ сменит название.

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