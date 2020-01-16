Москва, , 15:00 — REGNUM Авторынок России по итогам 2019 года занял пятое место в европейском первенстве по числу проданных легковушек. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

По предварительным оценкам, за прошедший год в России было продано более 1,63 млн единиц новых легковых машин (без учета малотоннажных грузовых автомобилей).

По данным АСЕА, больше всего новых легковушек в прошлом году было продано в Германии — 3 млн 607 тыс. 258 машин. Этот результат превышает уровень продаж 2018 года на 5%. В ассоциации отметили, что это лучший результат за последние 10 лет.

Вторую строчку рейтинга заняла Великобритания. Её результат составил порядка 2,31 млн легковушек, что на 2,4% меньше, чем в 2018 году. Стоит отметить, что отрицательный результат в этой стране фиксируется уже третий год подряд. Тройку лидеров замыкает Франция с результатом 2,21 млн авто (+1,9%).

Четвёртое место у Италии. За год дилеры в этой стране продали около 1,92 млн автомобилей (+0,3%).

Ранее глава BMW Group Россия Штефан Тойхерт заявил, что в немецкой автокомпании BMW окончательно приняли решение отказаться от планов строительства своего завода в РФ. Основной причиной этого стало повышение ставки утильсбора.

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