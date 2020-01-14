Москва, , 15:00 — REGNUM По итогам 2019 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили около 1,76 млн штук, что на 2,3% меньше, чем в 2018 году. Об этом 14 января сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«Продажи в 2019 году — 1,759 млн штук, на 41 тыс. штук или 2,3% меньше 2018 года», — говорится в презентации, представленной председателем комитета автопроизводителей АЕБ Йоргом Шрайбером.

Шрайбер добавил, что результаты прошедшего года в точности соответствуют сентябрьскому прогнозу по снижению продаж машин в России.

Больше всего в 2019 году на российском авторынке реализовал новых машин АвтоВАЗ. За год дилеры компании продали в РФ 362,36 тыс. автомобилей, увеличив результат 2018 года на 1%.

Второе место по продажам занимает южнокорейская автокомпания KIA — 225,9 тыс. машин (-1%). Третье место у французской марки Renault. Эта автокомпания увеличила продажи машин в России на 6%, до 145 тыс. единиц.

Пятёрку самых продаваемых в России машин замыкают модели брендов Hyundai (178,8 тыс. ед.) и Toyota (103,6 тыс. ед.).

Напомним, с 1 января 2019 года стоимость на новые автомобили в России увеличилась на 2−6%. Подорожали в том числе модели Lada Granta и Vesta.

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