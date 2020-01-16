Москва, , 08:08 — REGNUM Вчерашний день, 15 января, был непростым для российской валюты. Она успешно пережила отставку правительства РФ, а также падение нефтяных котировок после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Фондовый рынок и курс рубля моментально отреагировали снижением. После сообщения об отставке курс доллара резко вырос на 0,71% до 61,81 рубля, евро — на 0,70% до 68,86 рубля.

К окончанию торгов рубль отыграл потери у доллара и фунта. Против евро потери составили 0,23%. Евро подорожал на Форекс после подписания соглашения первой фазы президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Китая Лю Хэи.

Нефть отреагировала снижением из-за сильного увеличения запасов нефтепродуктов, а также добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки. К закрытию дня цена на нефть восстановилась, чем помогла рублю отыграть потери у иностранных валют.

После отставки российского правительства инвесторы заняли выжидательную позицию. Главный вопрос заключается в том, кто будет назначен премьер-министром?

Сегодня, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Его кандидатуру предложил Владимир Путин. Сейчас он является руководителем Федеральной налоговой службы.

По реакции рынка на решение Госдумы будет понятно, как его воспримут инвесторы, поскольку есть опасения роста налоговой нагрузки на бизнес.

16 января, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе. Позиции рубля остаются прочными. Восстановление цен на нефть в рамках коррекции к падению окажет положительный эффект на динамику курса рубля. Нужно пару дней, чтобы инвесторы успокоились и потом рубль возобновит укрепление до 60,90 руб.

Читайте также: Послание президента РФ окажет на рубль локальное воздействие