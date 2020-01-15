Москва, , 15:55 — REGNUM Внутренний валютный рынок, как и рынки прочих активов 15 января будет внимательно следить за событиями в Вашингтоне, где в 19:30 по мск ожидается подписание «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Событие значимое, которое способно предопределить конъюнктуру мировых финансовых рынков на месяцы и даже в целом на весь 2020 год. В ожидании «перемирия» на протяжении последних трех месяцев наблюдалось активное увеличение склонности к риску, что поддержало активный интерес к рублевым инструментам и усилило позиции национальной валюты.

Этому может помешать только наличие каких-то скрытых позитивных сюрпризов в деталях соглашения, однако можно говорить скорее об обратном. Технически, впрочем, пока рубль смотрится довольно неплохо и до поступления новостей из Вашингтона доллар, вероятно, останется в диапазоне 61,00−61,60 руб., евро — 68,00−68,50 руб.

Показательным в отношении ближайших перспектив рубля будет также спрос нерезидентов на аукционе по размещению ОФЗ 15 января — Минфин предложит два выпуска с погашением через семь и 19 лет. Итоги аукциона покажут насколько стоит рассчитывать на зарубежных инвесторов, которые с одной стороны еще не исчерпали возможности по извлечению прибыли в ОФЗ с учетом ожидаемого понижения Банком России ключевой ставки еще как минимум на 0,25% вдобавок к реальной позитивной доходности по купонам, с другой — могут пересмотреть свои аппетиты из-за возможной турбулентности на рынках в ближайшее время.

Поддержит рубль и стартующий сегодня налоговый период, который по оценкам рынка может вызвать потребность в 1,7 трлн руб., что в ближайшие две недели смягчит увеличение покупок Банком России валюты в рамках бюджетного правила.

Потенциальную поддержку может оказать и рынок энергоносителей, где после 10% отката от максимумов с начала года потенциал дальнейшего понижения котировок выглядит ограниченным, особенно в свете возможного ухудшения геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

Помимо всего перечисленного локальное воздействие 15 января на рубль окажет ежегодное послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль отступает неохотно