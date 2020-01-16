Москва, , 00:27 — REGNUM Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы. Об этом 16 января пишут «Известия».

В соответствии с прогнозом, сильнее других подорожают квартиры на первичном рынке — примерно на 10%, на вторичном рост цен может составить 6%. При этом стоимость традиционно увеличится весной и осенью — в периоды повышенной деловой активности.

Отмечается, что главными причинами роста цен на жильё в 2020 году станут переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%.

Ранее эксперты сообщили, что в 2019 году аренда жилья в России подорожала в среднем на 5−7%.

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