Москва, , 13:50 — REGNUM С начала текущей недели российская валюта отступает в рамках коррекции от долгосрочных максимумов, заявил корреспонденту директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Снятие перекупленности выглядит логичным и уместным, но при этом очевидно, что рубль снижается неохотно, надеясь на свежий катализатор, который сможет подтолкнуть нашу валюту к недавним или даже новым вершинам.

Так, доллар дотянулся до области 61,50 руб. и в случае успешного тестирования этой зоны может нацелиться на отметку 62 руб. Такой сценарий будет вероятным, если по факту подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР, которое должно состояться сегодня перед закрытием российского рынка, инвесторы активизируют продажи рисковых активов, что сыграет на руку доллару.

Более широкая картина тем временем показывает, что рубль остается в русле бычьего тренда, целостность которого еще не нарушена. Подспорьем для нашей валюты до конца месяца послужит налоговый период, который частично нивелирует негатив от увеличения объема покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

С нефтяного рынка «россиянин» по-прежнему не получает никакой поддержки. После незначительного отскока накануне, нефть марки Brent снова находится под давлением, едва удерживаясь над ключевой поддержкой в районе $64 за баррель.

В случае проявления негатива до конца дня котировки вполне способны на очередное тестирование этой отметки до вечера 15 января», — полагает эксперт.

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