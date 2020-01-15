Москва, , 15:30 — REGNUM Российский Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку лекарств, а также наделить его правом на отзыв лицензий у производителей медикаментов. Об этом сообщил 15 января журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Он пояснил, что в настоящее время производители получают бессрочные лицензии. Министерство хочет иметь возможность отзывать их в случаях, когда это необходимо ради безопасности и здоровья граждан.

Кроме того, с 1 июля 2020 года все лекарства будут подлежать маркировке. Минпромторг предлагает распространить это требование на субстанции, которые и производятся, и завозятся в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости усиления контроля за качеством лекарств ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

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