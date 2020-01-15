Москва, , 13:33 — REGNUM В 2019 году в ряде регионов происходили перебои с поставками лекарств — впредь такая ситуация возникать не должна. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«В прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств. Потому что закупки оказались фактически сорванными. И некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы… Но, а люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание: такие ситуации никогда больше не должны повторяться», — заявил Путин.