Москва, , 10:37 — REGNUM Российская валюта малоактивна перед крайне насыщенным событиями сегодняшним днём (15 января): ожидается подписание первой фазы торговой сделки между США и КНР, послание Владимира Путина Федеральному собранию, публикация данных по запасам нефти в США и т. д., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

«Среди положительных факторов течественные экспортеры будут обменивать валютную выручку.

Кроме того, сегодня Минфин проведет первый аукцион и предложит инвесторам ОФЗ: серьезный рост курса с начала года главным образом произошел из-за огромного спроса на российские бумаги, так что сегодняшние торги облигациями позволят оценить текущую величину спроса со стороны нерезидентов.

Вероятнее всего, покупки зарубежных инвесторов останутся на крайне высоком уровне, ведь российские бумаги остаются привлекательными на фоне низкодоходных западных аналогов и низкой инфляции, в совокупности с сильным рублем.

Против рубля играют ежедневные операции ЦБ РФ, который увеличил покупку валюты в текущем периоде почти в два раза: 21 млрд против 12,1 млрд рублей. Курс рубля ожидается вблизи отметки 64,40 руб./доллар», — полагает эксперт.

Читайте также: Восстановление доллара выше 61 не критично для рубля