Москва, , 13:45 — REGNUM На реализацию целого пакета экономических и социальных мер, о которых в ходе сегодняшнего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, потребуют значительных бюджетных затрат. Об этом заявил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

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Силуанов уточнил, что только в 2020 потребуют 400−450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обозначил целый рад мер, направленных на улучшение демографической ситуации в России.

Так, в частности, речь шла о продлении программы материанского капитала до 2026 года, выплатах маткапитала уже при рождении первенца в размере 460 тыс. рублей и 610 тыс. рублей при рождении второго ребенка, списание ипотеки на 459 тыс. рублей при рождении третьего.

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