Москва, , 12:20 — REGNUM Судьба России зависит от численности населения страны. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.

«Число рождений на одну женщину составило 1,5. Для нашей страны — мало. Для сравнения 1,3 было в 1943 году», — привёл цифры российский лидер.

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При этом президент подчеркнул, что «судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет».

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по России 2019 год показал снижение рождаемости.