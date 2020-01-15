Москва, , 12:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года.

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Этого нельзя допустить», — сказал глава государства в послании Федеральному собрании.

Путин поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет с учетом новых выплат на детей с 1 января текущего года.

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