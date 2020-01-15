Москва, , 08:09 — REGNUM Торги по рублевым парам 14 января закрылись ростом. Трейдеры и инвесторы снизили свой аппетит к рисковым активам перед подписанием промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 61.44 руб., евро/рубль — на 0.16%, до 68.37 руб., фунт/рубль — на 0.52%, до 80.04 руб.

Сегодня, 15 января, в 19:00 по мск представители США и КНР намереваются провести официальную церемонию подписания торгового соглашения в рамках первого этапа переговоров. Знаковое событие для всех бирж, но уже заложено в ценах. Значит может сработать правило «покупай ожидании, продавай факты».

Восстановление курса доллара до 61,52 не является критичным для рубля. Многие участники рынка рассматривают укрепление доллара как коррекцию к падению пары с 62,39 до 60,87 руб.

С 15 января по 6 февраля Минфин направит на покупку валюты свыше 300 млрд руб. налоговых поступлений. Центробанк будет ежедневно покупать для Минфина валюту на 18 млрд руб., что в 1,5−2 раза больше объема предыдущих месяцев.

Покупка валюты не окажет негативного влияния на валютный рынок. Средний торговый объем в паре USDRUB_TOM составляет 2 млрд долларов (по курсу 61,44 руб. — 123 млрд рублей.). Покупки ЦБ составят 14,5% от общего объема. Средний объём на неделе поднимается и до 3 млрд долларов.

ЦБ не сразу покупает валюту на всю сумму, а в течение всего дня, поэтому укрепление рубля сдержит, но негативного влияния на рынок не окажет. Пара доллар/рубль сохранит боковой тренд в ближайшие дни на уровне 61,20 руб.

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