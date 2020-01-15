Москва, , 08:58 — REGNUM Жители России потратили на празднование Нового года в среднем 14,4 тыс. рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса.

Празднование наступления 2019 года обошлось гражданам в среднем в 13 870 рублей, а 2020-го — в 14 446 рублей. Из них 4 708 рублей ушли на подготовку праздничного стола, а 5 505 рублей — на подарки друзьям и родным. В 4,2 тыс. рублей обошлись развлечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос показал, что 34% жителей России дают себе обещания перед наступлением Нового года, однако 57% вступают в очередной год без них.

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