Москва, , 15:55 — REGNUM На внутреннем валютном рынке, возможно, как минимум исчерпание дальнейшего укрепления рубля, как максимум его разворот, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В пользу такого сценария говорят сразу два обстоятельства: увеличение покупок Банком России валюты в рамках бюджетного правила (уже с 15 января и до февраля они увеличатся с 12,1 млрд руб. до 21 млрд руб.), а также потенциальное ослабление склонности к риску на мировых рынках.

Последнее может наступить после того, как США и Китай подпишут «первую фазу» торгового соглашения (ожидается 15 января в 19:30 по мск), в ожидании которого на протяжении трех месяцев наблюдался ошеломительный спрос в том числе и на рублевые инструменты.

В России стартует налоговый период, что окажет поддержку национальной валюте. Поддержку будет оказывать и ситуация на рынке энергоносителей, где после 10% отката от максимумов с начала года на фоне снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке потенциал дальнейшего понижения котировок выглядит ограниченным.

Показательным в отношении ближайших перспектив рубля будет спрос нерезидентов на аукционе по размещению ОФЗ 15 января (параметры аукциона Минфин озвучит 14 января в 16:00 по мск).

Он покажет насколько стоит рассчитывать на зарубежных инвесторов, которые с одной стороны еще не исчерпали возможности по извлечению прибыли в ОФЗ с учетом ожидаемого понижения Банком России ключевой ставки еще как минимум на 0,25% вдобавок к реальной позитивной доходности по купонам, с другой — могут пересмотреть свои аппетиты из-за возможной турбулентности на рынках в ближайшее время.

Относительную силу рубля против доллара и евро предопределят данные из США по инфляции в США 14 января в 16:30 и по розничным продажам 15 января в 16:30 по мск.

15 января до поступления новостей из Вашингтона доллар, вероятно, останется в диапазоне 61,00−61,50 руб., евро — 68,00−68,50 руб.», — считает эксперт.

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