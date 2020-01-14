Москва, , 13:02 — REGNUM Рубль перешел в отступление с наступлением новой торговой недели. 10 января доллар нащупал дно в районе 60,80 руб., и теперь отвоевывает отметку 61 руб., достигнув сегодня, 14 января, зоны 61,40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Российская валюта все еще остается на высоких позициях, но нынешняя коррекция в ближайшие дни может получить развитие, особенно учитывая чрезмерную перекупленность рубля.

С одной стороны, российская валюта остается привлекательной благодаря высокой реальной доходности. Также в течение двух ближайших недель рубль может получить поддержку со стороны налогового периода.

С другой стороны, «россиянин» не может вечно игнорировать падение нефтяных цен, которые тестируют 200-дневную скользящую среднюю в районе 64 долларов за баррель и может продолжить медвежий ход.

Так, в краткосрочной перспективе доллар вполне способен продвинуться еще выше, в направлении отметки 62 руб. Но пока его восходящий потенциал, скорее всего, будет ограниченным.

На данном этапе россиянин также отыгрывает планы Минфина РФ по увеличению объемов покупки иностранной валюты, которые составят почти 310 млрд рублей за период с 15 января по 6 февраля», — пояснил эксперт.

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