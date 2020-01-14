Москва, , 15:03 — REGNUM Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры, попросила сотрудников надзорного ведомства помочь навести порядок с контрафактной продукцией в магазинах.

По ее словам, эксперты оценивают, что до 6% на полках магазинов — контрафакт. При этом это не зависит от того, дорогие это магазины или дешевые.

«Хотелось бы, чтобы эта тема стала и для вас важной, приоритетной, потому что здесь точно надо наводить порядок», — обратилась Матвиенко к прокурорам.

Она отметила, что контрафактная продукция — это большая угроза здоровью населения, подрыв экономики, подрыв конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2020 года вступит в силу полный запрет на производство и импорт немаркированной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте.

По словам экспертов, маркировка товара может быть важным подспорьем для производства и торговли, если она помогает бороться с фальсификатом и «чёрными схемами».

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