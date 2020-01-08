Москва, , 15:38 — REGNUM Правительство РФ установило нормы маркировки ряда товаров лёгкой промышленности, а также порядок доступа к государственной информационной системе мониторинга. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правительства России.

Распоряжение правительства России об обязательной маркировке ряда товаров лёгкой промышленности, включая фотокамеры, духи, предметы одежды и автомобильные шины вступило в силу 1 декабря 2019 года.

Новое постановление определяет перечень сведений о товарах, вносимых в государственную систему мониторинга, а также правила доступа к этой системе.

Участники информационной системы мониторинга могут запросить информацию о маркированных товарах в письменной форме или с помощью специальных средств электронной коммуникации. Отмечается, что информация о движении товаров не может использоваться в коммерческих интересах третьих лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2020 года вступит в силу полный запрет на производство и импорт немаркированной продукции.

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