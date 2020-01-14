Москва, , 14:29 — REGNUM Последствия ужесточения требований к потребительскому кредитованию со стороны ЦБ РФ не заставили себя долго ждать, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов, комментируя отказ банков кредитовать граждан РФ.

«Четвертый квартал 2019 года ознаменовался снижением темпов роста потребительского кредитования, что явилось следствием роста числа отказов банков. Более 60% заявок на получение различного рода кредитов в 2019 году остались без удовлетворения.

Это ожидаемый итог также как и перспектива резкого нарастания просроченной задолженности по наиболее рискованным видам потребительского кредитования, а в след за этим и социальной напряженности.

Увещевания министра экономического развития Максима Орешкина были услышаны в ЦБ РФ, но запрещать и ограничивать пока у наших экономических властей и регуляторов получается заметно лучше, чем создавать условия для роста реальных располагаемых доходов населения.

Финансовые риски кредитных организаций требуют пристального внимания со стороны мегарегулятора, но потребительское кредитование было значимым фактором поддержки российской экономики и показателя ВВП в частности, а также позволило миллионам россиян сохранить привычный уровень жизни, несмотря на падающие реальные располагаемые доходы в последние годы.

Сокращение доступности инструментов кредитования заставит «отрезвиться кредитоманов», имеющих по три кредита и более, тратящих более 80% собственного дохода на обслуживание этих кредитов (по некоторым данным уже более 25% заемщиков).

Скорее всего, это отрезвление будет мучительным, требующим соучастия государства в формировании законодательных процедур цивилизованного решения этих проблем, так как институт банкротства физического лица пока не стал инструментом эффективного решения проблем утраты платежеспособности.

Существенного роста доходов граждан РФ в ближайшие годы не ожидается, а значит, есть необходимость обеспечить плавную замену части потребительского кредитования на иные формы поддержки жизненного уровня граждан.

Отмена НДФЛ для граждан с низкими доходами, «кредитные каникулы», рефинансирование кредита и иные инструменты способны обеспечить плавный переход к более жесткой и рациональной системе кредитования физических лиц, не дожидаясь коллапса финансовой системы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2019 году более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков.

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